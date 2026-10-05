Myanmar tiếp nhận gần 10.000 người hồi hương từ Malaysia

Theo báo The Global New Light của Myanmar, từ tháng 1 đến tháng 8, 8.041 công dân Myanmar đã được đưa về nước bằng đường hàng không. Cùng với 1.476 người được hồi hương bằng đường biển, tổng số người trở về theo số liệu Myanmar công bố là 9.517 người.

Malaysia cho biết, những người được đưa về nước đã đồng ý hồi hương tự nguyện từ các trung tâm giam giữ. Đây là những người Myanmar bị tạm giữ sau khi chấp hành án vì vi phạm luật nhập cư.

Phía Myanmar nói việc hồi hương bằng đường biển là một phần trong chương trình đưa công dân trở về và cho biết các chuyến bay hồi hương cũng được thực hiện hằng tuần.

Những người di cư Myanmar được hồi hương từ Malaysia. Ảnh: The Global New Light

Thông tin về thành phần sắc tộc của những người được hồi hương chưa được công bố.

Theo Liên hợp quốc, người Rohingya chiếm khoảng 2/3 trong số 190.000 người tị nạn và người xin tị nạn Myanmar đang ở Malaysia.

Nhiều người Rohingya bắt đầu rời Myanmar với số lượng lớn từ năm 2017 sau các chiến dịch quân sự khiến hàng trăm nghìn người phải chạy sang các nước láng giềng.

Báo truyền thông địa phương, các thủ tục đang được tiến hành để những người hồi hương có thể sớm đoàn tụ với gia đình và trở về quê quán.

Cuộc nội chiến ở Myanmar hiện đã phần nào dịu bớt sau cuộc bầu cử mà ông Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống. Theo tổ chức giám sát ACLED, hơn 100.000 người được ước tính đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.