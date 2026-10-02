Mỹ yêu cầu Pháp và Đức xả kho dự trữ dầu diesel nhằm giảm giá nhiên liệu

Thông tin trên được 3 nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters. Lời cảnh báo này đánh dấu động thái gia tăng áp lực lên châu Âu của Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump loay hoay tìm cách hạ giá nhiên liệu trong nước trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ đã trở nên căng thẳng dưới thời ông Trump do các tranh chấp thuế quan và bất đồng về chi tiêu quân sự.

Đối với Liên minh Châu Âu (EU), việc xả thêm kho dự trữ đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một mặt, EU cần cân bằng giữa nhu cầu giảm giá nhiên liệu trong khối và việc duy trì mức dự trữ cao để ứng phó nếu cuộc khủng hoảng nhiên liệu trở nên tồi tệ hơn trong trường hợp Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EU) cho biết, nhóm công tác về năng lượng của EU — bao gồm Ủy ban châu Âu và 27 quốc gia thành viên sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình.

Hai quan chức EU chia sẻ với Reuters rằng Ủy ban châu Âu cùng Đức, Pháp, Ý, Anh và Ireland đã có cuộc thảo luận về khả năng cần thiết phải xả kho dự trữ dầu diesel.

Những bồn chứa dầu diesel ở Đức - Ảnh: Reuters

Bộ Kinh tế Đức cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) — cơ quan giám sát năng lượng của phương Tây — vẫn chưa yêu cầu Đức xả kho dự trữ. Hiện chưa rõ khi nào IEA sẽ họp lại.

Thời gian qua Mỹ đặc biệt không hài lòng với Pháp và Đức. Các quan chức Mỹ cho rằng hai nước này chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trước đó về việc xả kho dự trữ khẩn cấp đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

"Việc hợp tác với Mỹ mang lại lợi ích tốt nhất cho châu Âu khi chúng ta cùng theo đuổi nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung các sản phẩm dầu đã qua tinh chế và giảm chi phí cho người tiêu dùng" - một quan chức Mỹ (một trong các nguồn tin) chia sẻ với Reuters.

Một nguồn tin khác cho biết Mỹ đã yêu cầu EU xả 120 triệu thùng dầu diesel trong vòng sáu tháng tới.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Mỹ sau khi cấm nhập khẩu từ Nga do xung đột Ukraine, cũng như sau khi cuộc chiến Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên kênh Fox News hôm 1/10 rằng ông "hoàn toàn tin tưởng" châu Âu có thể hạ nhiệt giá nhiên liệu bằng cách sử dụng nguồn dự trữ dầu diesel khẩn cấp.

"Đây là thời điểm thích hợp để phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu diesel khi chúng ta bước vào mùa thu hoạch và mùa sử dụng dầu sưởi ấm trong mùa đông. Đã đến lúc đưa thêm dầu diesel ra thị trường, và nguồn cung này hiện có sẵn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đón nhận những tin tức tích cực" - ông Wright nói với Fox News.

Cuộc xung đột liên quan đến Iran đã làm gián đoạn một trong những nguồn cung dầu và nhiên liệu quan trọng của thế giới. Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10 – động thái gây thêm áp lực lên thị trường – sau khi Ukraine làm hư hại nhiều nhà máy lọc dầu của nước này. Theo các nguồn tin, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10 để tăng cường dự trữ trong nước.