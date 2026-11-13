Mỹ yêu cầu Nhật Bản tăng gấp ba chi phí duy trì quân đội đồn trú

Mỹ yêu cầu Nhật Bản tăng gấp ba chi phí hỗ trợ quân đội Mỹ lên 3.000 tỷ yen trong 5 năm. (Nguồn: Getty Images)

Theo các nguồn tin, Nhật Bản khó có thể chấp nhận yêu cầu của Mỹ về khoản đóng góp hơn 3.000 tỷ Yen trong 5 năm, song đang cân nhắc nâng mức hỗ trợ quân đội Mỹ đồn trú tại nước này lên khoảng 1.500 tỷ Yen.

Gói hỗ trợ mới dự kiến bao gồm kinh phí tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ các cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản trước nguy cơ bị tấn công. Riêng khoản chi cho hạng mục này có thể vượt 300 tỷ Yen mỗi năm.

Các cuộc đàm phán song phương về chia sẻ chi phí đã được đẩy mạnh tại Tokyo từ mùa Hè năm nay. Hai bên dự kiến tổ chức thêm một vòng đàm phán vào tuần tới, hướng tới mục tiêu đạt thỏa thuận vào cuối năm.

Trong giai đoạn tài khóa 2022-2026 (kết thúc vào tháng 3/2027), tổng chi phí Nhật Bản dành cho việc hỗ trợ các căn cứ quân sự Mỹ là 1.060 tỷ Yen, tương đương khoảng 211 tỷ Yen mỗi năm. Mức chi cao nhất trước đó là 1.350 tỷ Yen trong giai đoạn tài khóa 1996-2000.

Để tăng cường khả năng bảo vệ các cơ sở quân sự, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc hỗ trợ một số biện pháp như đưa các chức năng của căn cứ xuống công trình ngầm và gia cố kết cấu tòa nhà nhằm ứng phó với sức ép từ các vụ nổ cũng như các cuộc tấn công bằng xung điện từ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump cũng từng gây sức ép buộc Nhật Bản tăng phần đóng góp vào chi phí duy trì lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.

Gói hỗ trợ hiện hành được thống nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, bao gồm kinh phí mua sắm các hệ thống tiên tiến phục vụ hoạt động huấn luyện chung giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ.

(theo Kyodo News)