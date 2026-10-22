Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Arab Saudi

Theo Reuters, quyết định này được đưa ra do các cuộc tấn công nhằm vào "sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng khác" do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, nhấn mạnh: “Sự an toàn và an ninh của nhân viên cùng gia đình họ vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi”.

Khói bốc lên gần thành phố Taiz (Yemen) sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và lực lượng Houthi. Một số nhà ngoại giao Mỹ đang rời khỏi Arab Saudi trong bối cảnh các cuộc tấn công từ phía Houthi vẫn tiếp diễn. Ảnh: Getty Images.

Lệnh sơ tán áp dụng cho Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các lãnh sự quán trực thuộc. Đại sứ quán này từng bị hư hại nặng nề khi cuộc chiến của Mỹ với Iran nổ ra và chỉ hoạt động với nhân sự tối thiểu trong nhiều tháng qua, một số nhà ngoại giao mới quay trở lại trong những tuần gần đây.

Ông Pigott cũng lên tiếng bác bỏ các báo cáo từ một số cơ quan truyền thông cho rằng Mỹ đang rút gia đình nhân viên khỏi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Bahrain. Ông khẳng định các thông tin này là "không chính xác" và nhấn mạnh lệnh rút lui chỉ áp dụng duy nhất tại Arab Saudi.

Arab Saudi đang phải đối mặt với hàng loạt vụ tập kích gây thương vong lớn từ Houthi trong những tuần gần đây, bao gồm một vụ tấn công vào sân bay quốc tế ở Riyadh được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khi cuộc chiến với nhóm này leo thang.

Tối 21/10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Arab Saudi thông báo một cư dân đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Fahad ở Dammam (nằm trên Vịnh gần Bahrain và Qatar). Sân bay cũng chịu thiệt hại về vật chất, và hệ thống theo dõi chuyến bay toàn cầu Flightradar24 cho biết các chuyến bay đã phải chuyển hướng khỏi đây.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Arab Saudi thông tin: mảnh vỡ từ việc đánh chặn thành công một máy bay không người lái nhắm vào cơ sở dầu mỏ ở phía đông nam nước này đã rơi xuống, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Houthi chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công này.

Trước đó, Mỹ từng ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu rời khỏi Vùng Vịnh ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến với Iran. Kênh NBC đưa tin quân đội Mỹ đang âm thầm thu hẹp sự hiện diện tại các căn cứ ở Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ phản hồi với NBC rằng các thành viên lực lượng thường xuyên được điều chuyển nhằm “tối ưu hóa mức độ sẵn sàng thực thi nhiệm vụ”.

Đợt rút nhân viên này diễn ra giữa lúc có thông tin chính quyền ông Trump đang được đệ trình các kế hoạch nối lại không kích vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Tờ The New York Times đưa tin Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch cho một "chiến dịch ngắn nhưng khốc liệt", sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đến Israel đầu tuần này để họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ đang tìm cách triệt phá Pickaxe Mountain, một địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Dù vậy, Tổng thống Trump cũng công khai khẳng định ông không có ý định nối lại chiến tranh trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11.