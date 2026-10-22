Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lực lượng Houthi đã gia tăng các hành động thù địch nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây thương vong và gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại.

Khói bốc lên từ khu vực Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) sau các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi tiến hành. Ảnh chụp màn hình

"Sự an toàn của nhân viên Bộ Ngoại giao cùng gia đình họ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ cũng như hỗ trợ họ", ông Pigott nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh sơ tán bắt buộc chỉ áp dụng với phái đoàn ngoại giao tại Ả Rập Xê Út. Các đại sứ quán Mỹ khác ở khu vực Vùng Vịnh vẫn hoạt động theo cơ chế hạn chế được áp dụng từ tháng 8. Quân đội Mỹ cũng đang thu hẹp hiện diện tại một số căn cứ ở Trung Đông trước các mối đe dọa an ninh kéo dài.

Quyết định của Washington được đưa ra sau chuỗi vụ tấn công gây nhiều thương vong bùng phát trở lại từ giữa tháng 7. Vào ngày 21/10, các đợt không kích của Houthi đã nhắm vào sân bay dân sự ở Dammam khiến ít nhất một người thiệt mạng và tám người khác bị thương. Cùng ngày, một cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào mỏ dầu Shaybah ở khu vực phía đông nam Ả Rập Xê Út khiến hai người chết và hai người bị thương do mảnh vỡ văng trúng.

Trước đó, vụ tấn công nghiêm trọng vào ngày 10/10 của Houthi tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã cướp đi sinh mạng của 12 người và khiến hơn 300 người bị thương.

Căng thẳng tại Vùng Vịnh đẩy giá dầu thế giới đi lên. Trong phiên giao dịch ngày 22/10, dầu Brent tăng 1,29 USD, tương đương 1,2%, lên 110,11 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 97 cent, tương đương 1%, lên 98,12 USD/thùng.