Mỹ yêu cầu nhân viên không thiết yếu rời Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ việc chuẩn bị sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này tại Saudi Arabia. (Nguồn: Anadolu)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị yêu cầu nhân viên và gia đình rời các đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước vùng Vịnh. Ông khẳng định, chỉ thị rời đi chỉ áp dụng đối với các nhân viên chính phủ Mỹ không thiết yếu và gia đình họ tại Saudi Arabia.

Ông Pigott cho biết, biện pháp này được đưa ra do các hoạt động thù địch của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, an toàn của các nhân viên và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và hỗ trợ những người này.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết, nhân viên Mỹ cùng gia đình tại các cơ quan ngoại giao ở Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Bahrain được yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, ông Pigott đã bác bỏ thông tin về việc áp dụng biện pháp tương tự tại các quốc gia còn lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, ông không nắm được thông tin về yêu cầu rời đi này.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã phát cảnh báo an ninh, lưu ý nguy cơ các hành động thù địch nhằm vào vương quốc này có thể nhanh chóng leo thang và lan rộng ra ngoài những khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn Saudi Arabia theo dõi sát tình hình an ninh và tuân thủ các thông báo khẩn cấp của lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia qua hệ thống cảnh báo trên điện thoại di động.