Mỹ yêu cầu loại bỏ công cụ AI DeepSeek khỏi hệ thống cơ quan chính phủ liên bang

Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng trên Công báo Liên bang, lệnh này áp dụng đối với sản phẩm của DeepSeek, các đơn vị liên kết và cả sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được phát triển dựa trên công nghệ của công ty. Quyết định được ký ngày 24/7 và được công bố rộng rãi vào tháng 10.

Phía Mỹ lo ngại việc sử dụng các công cụ DeepSeek có thể khiến dữ liệu nhạy cảm bị chuyển tới Trung Quốc, tạo điều kiện thu thập thông tin về cá nhân hoặc cơ quan chính phủ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ về mã độc và lỗ hổng bảo mật. Đây là những rủi ro được chính quyền Mỹ viện dẫn làm căn cứ cho biện pháp hạn chế, không đồng nghĩa với việc đã xác nhận dữ liệu của các cơ quan bị chuyển giao.

Phạm vi áp dụng tập trung vào các cơ quan hành pháp liên bang thuộc khối dân sự, không phải lệnh cấm toàn diện đối với người dân và doanh nghiệp tư nhân trên toàn nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phản đối động thái trên, cho rằng Mỹ đang mở rộng khái niệm an ninh quốc gia quá mức và chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ và thương mại. Bà khẳng định Bắc Kinh sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Việc mở rộng hạn chế sang các sản phẩm của bên thứ ba cũng đặt ra yêu cầu đối với nhà cung cấp công nghệ khi tham gia các hợp đồng với chính phủ Mỹ phải xác định rõ công cụ và mô hình AI được sử dụng trong hệ thống của mình.