Mỹ yêu cầu khách quốc tế khai báo lịch sử đi lại liên quan đến Ebola

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Khai báo bắt buộc với mọi hành khách

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), quy định khai báo lịch sử di chuyển liên quan đến Ebola bắt đầu áp dụng từ 23 giờ 59 phút ngày 3.11.2026, theo giờ miền Đông Mỹ, đối với các chuyến bay khởi hành từ thời điểm này. Biện pháp dự kiến kéo dài đến ngày 18.12.2026.

Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hành khách trên các chuyến bay quốc tế từ nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ. Theo đó, hành khách phải xác nhận có từng đến hoặc đi qua Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh hay không.

Điểm cần lưu ý là lịch sử di chuyển được tính cả thời gian quá cảnh tại sân bay Congo, ngay cả khi hành khách không rời máy bay hoặc không ra khỏi khu vực sân bay. Vì vậy, những người chỉ nối chuyến qua đây cũng thuộc diện phải khai báo theo yêu cầu.

Hành khách có thể hoàn thành bản khai bằng giấy hoặc hình thức điện tử. Với người dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người được ủy quyền có thể thực hiện khai báo thay. Nếu chưa hoàn thành và xuất trình bản khai theo quy định, hành khách sẽ không được phép lên máy bay.

Các hãng hàng không cũng phải kiểm tra để bảo đảm bản khai đã được điền đầy đủ và ký xác nhận trước khi cho khách làm thủ tục lên máy bay. Đồng thời, hãng phải lưu bản sao giấy tờ tối thiểu 42 ngày để cung cấp cho cơ quan chức năng Mỹ khi được yêu cầu.

Vì sao Mỹ siết khai báo liên quan đến Ebola?

Yêu cầu mới được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo diễn biến phức tạp. Đợt bùng phát liên quan đến chủng virus Bundibugyo đang gây lo ngại do chưa có vắc xin được cấp phép riêng cho chủng virus này. Dịch bệnh ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm và tử vong, đồng thời xuất hiện các ca bệnh liên quan tại Kenya và Nigeria.

Một trong những khó khăn trong kiểm soát Ebola là thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 21 ngày. Người nhiễm virus có khả năng di chuyển qua biên giới trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, khiến việc phát hiện nguy cơ tại các điểm nhập cảnh trở nên phức tạp hơn.

Việc yêu cầu hành khách khai báo lịch sử đi lại giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin để xác định những người có khả năng từng tiếp xúc với khu vực dịch bệnh. Dữ liệu này cũng hỗ trợ quá trình đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp y tế phù hợp khi cần thiết.

Với hành khách có kế hoạch đến Mỹ trong thời gian quy định, việc kiểm tra kỹ lịch trình 21 ngày trước chuyến đi là điều cần thiết, đặc biệt với những hành trình có nhiều chặng nối chuyến. Lịch sử quá cảnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn phải được tính đến, dù thời gian lưu lại ngắn và không rời khỏi sân bay.

Quy định dự kiến kết thúc ngày 18.12.2026. Hành khách nên theo dõi hướng dẫn cập nhật từ CDC và hãng hàng không trước ngày khởi hành để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tránh ảnh hưởng đến lịch trình.