Mỹ yêu cầu khách bay quốc tế khai báo để phòng dịch Ebola từ ngày 3-11

Ngày 22-10, quy định mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho phép hành khách hoàn thành bản khai bằng giấy hoặc hình thức điện tử.

CDC dự kiến trao đổi với các hãng hàng không lớn của Mỹ và nước ngoài trong ngày 23-10 để hướng dẫn thực hiện.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ảnh: Reuters

Văn bản của CDC nêu rõ thời điểm áp dụng là 23 giờ 59 phút ngày 3-11-2026 (theo giờ miền Đông Mỹ), đối với các chuyến bay khởi hành từ thời điểm này.

Hãng hàng không phải kiểm tra bản khai đã được điền đầy đủ và ký xác nhận trước khi cho hành khách lên máy bay, đồng thời lưu bản sao ít nhất 42 ngày để cung cấp cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Việc từng có mặt tại CHDC Congo cũng bao gồm cả thời gian quá cảnh tại sân bay của nước này, ngay cả khi hành khách không rời máy bay hoặc không ra khỏi sân bay.

Người không hoàn thành và xuất trình bản khai sẽ không được lên chuyến bay thuộc phạm vi áp dụng. Cha mẹ hoặc người được ủy quyền có thể khai thay hành khách dưới 18 tuổi.

Yêu cầu khai báo phòng dịch Ebola bổ sung cho các biện pháp hạn chế đi lại đã được Mỹ triển khai trước đó.

Quy định ngăn người từng có mặt tại Congo trong vòng 21 ngày lên các chuyến bay thương mại đến Mỹ cũng áp dụng với công dân Mỹ.

CDC cho biết thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 21 ngày, khiến người nhiễm bệnh có khả năng di chuyển quốc tế khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Quy định mới được duy trì đến ngày 18-12-2026, trừ khi được sửa đổi hoặc bãi bỏ sớm hơn trên cơ sở đánh giá tình hình y tế công cộng.

Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Phi.

Số liệu của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết Congo đã ghi nhận 9.704 ca mắc, trong đó 4.687 người tử vong; các ca bệnh liên quan cũng xuất hiện tại Kenya và Nigeria.

Công tác ứng phó gặp khó khăn do an ninh bất ổn, năng lực y tế hạn chế và chưa có vắc xin được cấp phép dành riêng cho virus Bundibugyo gây đợt dịch hiện nay.