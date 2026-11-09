Mỹ yêu cầu Iraq đóng cửa hầu hết các cửa khẩu biên giới với Iran

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera ngày 8/11, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đề nghị Baghdad đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Iran, chỉ duy trì hoạt động tại hai cửa khẩu. Theo đề xuất của Washington, một cửa khẩu nằm tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq, cửa khẩu còn lại ở một địa điểm khác trong nước, song vị trí cụ thể chưa được xác định.

Ông Hussein cho rằng, việc đóng cửa các cửa khẩu có thể gây sức ép đối với Iran, nhưng đồng thời sẽ tác động tiêu cực đến Iraq, làm gián đoạn hoạt động thương mại và đi lại qua biên giới. Ông cho biết Mỹ vẫn duy trì yêu cầu này và hai bên đang tiến hành đàm phán. Hiện Baghdad cũng chưa xác định các biện pháp hạn chế sẽ áp dụng đối với hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa hay toàn bộ hoạt động qua lại biên giới.

Đề cập những tác động của xung đột khu vực, Ngoại trưởng Hussein cho biết Iraq đã chịu thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ USD do gián đoạn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz trong khoảng 4 tháng đầu cuộc chiến. Trước khi hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng, Iraq xuất khẩu khoảng 3,3-3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Theo các quan chức năng lượng Iraq, xuất khẩu dầu của nước này đã phục hồi lên khoảng 3,5 triệu thùng/ngày trong tháng 10, so với 2,65 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Ông Hussein cũng xác nhận Iraq đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tiếp tục xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, sử dụng một tuyến vận chuyển gần Oman. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về cơ chế thực hiện thỏa thuận.

Về tình hình an ninh, Ngoại trưởng Iraq cảnh báo các hoạt động quân sự trong khu vực có thể tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh Baghdad phản đối việc sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng. Ông cho biết Iraq và Iran đang phối hợp điều tra vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia, được cho là xuất phát từ khu vực bên trong lãnh thổ Iraq, gần biên giới Iran.

Liên quan nỗ lực kiểm soát các lực lượng vũ trang trong nước, ông Hussein cho biết Thủ tướng Iraq đã đạt thỏa thuận với 4 nhóm vũ trang về việc đưa vũ khí của các nhóm này vào sự kiểm soát của nhà nước, trong khi đàm phán với 2 nhóm còn lại vẫn đang được tiến hành. Baghdad hy vọng có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng.