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Xu hướng này có thể mang lại một sự giải tỏa cho thị trường khí đốt toàn cầu đang ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung do cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, lượng khí dẫn qua đường ống đến tất cả các nhà máy xuất khẩu LNG của Mỹ đã đạt khoảng 21,8 tỷ feet khối vào hôm 14/11. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng này đến từ hoạt động tại các nhà máy Golden Pass và Sabine Pass. Dữ liệu cho thấy lưu lượng khí đốt dẫn qua đường ống đến dự án Golden Pass đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 14/11, còn lưu lượng đến nhà máy Sabine Pass cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Nguồn cung LNG bổ sung từ Mỹ có thể giúp giảm bớt áp lực cho các thị trường khí đốt tại châu Âu và châu Á khi bán cầu Bắc bước vào những tháng mùa đông. Cuộc chiến ở Vùng Vịnh đã gây biến động mạnh trên thị trường khí đốt toàn cầu, buộc các quốc gia phải tìm kiếm nguồn cung từ nơi khác, đẩy giá khí đốt lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Tại châu Á, khu vực tập trung những nước nhập khẩu LNG lớn nhất, giá LNG đã tăng gấp ba lần so với trước khi xung đột xảy ra. Giá khí đốt giao sau tại thị trường châu Âu cũng tăng gần gấp ba trong cùng khoảng thời gian.

Hoạt động xuất khẩu LNG của Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, đến cuối thập kỷ này có thể tăng gấp đôi.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường LNG toàn cầu có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong những năm tới. Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn sản xuất LNG tại khu vực Vịnh Ba Tư đã khiến thời điểm xảy ra tình trạng dư thừa LNG toàn cầu bị đẩy lùi lại ít nhất hai năm.

Giá khí đốt tự nhiên giao sau tại châu Âu đi xuống trong tuần này khi các nhà giao dịch cân nhắc các yếu tố gồm thời tiết bớt lạnh hơn và lượng xuất khẩu LNG kỷ lục từ Mỹ, đối lập với những lo ngại dai dẳng về tình trạng dự trữ khí đốt thấp tại châu lục này khi bước vào mùa đông năm nay.

Giá khí đốt giao sau trên sàn TTF ở Hà Lan, giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - có lúc giảm gần 5% trong phiên ngày 16/11, sau khi tăng 6% trong tuần trước. Tại thời điểm đầu phiên giao dịch ngày 17/11, giá khí đốt giao sau ở TTF dao động quanh ngưỡng 85 euro/megawatt giờ, cao hơn gần 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá khí đốt giao sau trên sàn TTF ở Hà Lan trong 1 năm qua. Đơn vị: euro/megawatt giờ - Nguồn: Trading Economics.

Trong khi nguồn cung LNG từ Mỹ ra thị trường toàn cầu tăng lên, thời tiết trên khắp châu Âu được dự báo sẽ ôn hòa hơn trong những ngày tới, theo đó có khả năng làm hạn chế nhu cầu sưởi ấm.

Dù vậy, thị trường khí đốt toàn cầu vẫn đang ở trạng thái cân bằng mong manh, khi triển vọng nguồn cung cải thiện lại bị bù trừ bởi nhu cầu thường có xu hướng tăng cao trong mùa đông và tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các nước nhập khẩu.

Mức dự trữ khí đốt tại châu Âu hiện chỉ đạt dưới 71% công suất sau khi những đợt rét gần đây đẩy cao mức tiêu thụ nhiên liệu. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự trữ trung bình 89% ghi nhận vào cùng kỳ trong 5 năm qua.

Bà Florence Schmit, chiến lược gia cấp cao về năng lượng tại ngân hàng Rabobank, nhận định: “Thị trường khí đốt đang trải qua những biến động mạnh do nhu cầu mùa đông tăng cao, trong khi phía nguồn cung có dấu hiệu cải thiện”.

Cuối tuần qua, Iran đã tấn công một căn cứ trực thăng của Mỹ tại Bahrain, dù vẫn khẳng định rằng con đường chấm dứt xung đột một cách hòa bình tiếp tục được để ngỏ. Các vụ tấn công nhằm vào tàu bè tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận cũng tiếp diễn. Theo các nhà phân tích, chừng nào cuộc xung đột đã kéo dài gần 9 tháng này còn chưa được giải quyết, giá khí đốt tại châu Âu nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại công ty Timera Energy cho biết: “Sự cân bằng cung - cầu khí đốt trong mùa đông vẫn rất nhạy cảm với các yếu tố thời tiết, sự gián đoạn nguồn cung và những thay đổi trong tâm lý thị trường”.