Mỹ xử lý phí Obamacare trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm y tế Long Island ở New York (Mỹ). Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức chính quyền cho biết từ ngày 1/10, hơn 950.000 người tại 30 bang sẽ nhận séc trị giá 500 USD qua đường bưu điện, kèm thư do Tổng thống Trump ký ngày 30/9 thông báo về khoản hoàn tiền. Những gia đình có nhiều người thuộc diện nhận tiền có thể nhận nhiều khoản thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản trực tiếp.

Theo Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump quyết định hoàn tiền vì cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã thu quá cao các khoản “phí sử dụng” đối với các sàn giao dịch bảo hiểm y tế, qua đó làm tăng chi phí bảo hiểm mà người tiêu dùng phải trả. Nhóm chủ yếu nhận khoản hoàn tiền là những người có thu nhập trên 4 lần mức chuẩn nghèo liên bang, một số người có thu nhập từ 1-4 lần mức này cũng thuộc diện nhận tiền.

Các khoản tiền này được gửi hơn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh khả năng chi trả cho chăm sóc sức khỏe trở thành một vấn đề được quan tâm trước cuộc bầu cử tháng 11.

Theo số liệu được nêu trong thông tin của Nhà Trắng, khoảng 19 triệu người Mỹ tham gia bảo hiểm thông qua các sàn giao dịch của Obamacare. Chính quyền Trump cho biết 30 bang triển khai chương trình hoàn tiền là những bang sử dụng sàn giao dịch bảo hiểm y tế liên bang HealthCare.gov cho toàn bộ hoặc một phần hoạt động đăng ký bảo hiểm. Trong khi đó, người tham gia Obamacare tại 20 bang tự vận hành sàn giao dịch bảo hiểm sẽ không nhận khoản hoàn tiền này, do các bang này không sử dụng sàn giao dịch liên bang.