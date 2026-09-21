Mỹ xét xử 18 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti

Cảnh sát Haiti gác bên ngoài dinh thự Tổng thống Jovenel Moise, sau khi ông bị ám sát, ngày 7/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9 (giờ địa phương), giới chức Mỹ cho biết đã đưa 18 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise năm 2021 tới bang Florida để xét xử.

Công tố viên liên bang Jason Reding Quinones xác nhận 18 người đã được đưa từ Haiti bằng máy bay quân sự tới Nam Florida để đối mặt với công lý Mỹ. Ông Quinones nói thêm: “5 năm sau, chúng tôi vẫn tiếp tục đưa các bị cáo ra trước tòa án Mỹ và công việc chưa kết thúc”, đồng thời cho biết đến nay đã có 30 nghi phạm bị truy tố liên quan vụ ám sát.

Theo các nguồn tin chính phủ và cảnh sát Haiti, trong số những người bị dẫn độ có Joseph Felix Badio, nghi phạm chính trong cuộc điều tra, từng là quan chức chống tham nhũng thuộc Bộ Tư pháp Haiti. Các đối tượng còn lại là lính đánh thuê Colombia.

Ông Moise, 53 tuổi, bị một nhóm khoảng 20 lính đánh thuê Colombia được huấn luyện quân sự bắn chết tại tư dinh ngày 7/7/2021. Lực lượng bảo vệ ông đã không can thiệp.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết đang theo dõi sát “việc chuyển giao 17 công dân Colombia từ Cộng hòa Haiti sang Mỹ”. Bộ này khẳng định Bogota không can thiệp vào quyết định hoặc quá trình dẫn đến việc chuyển giao các công dân này, vì đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng các nước liên quan./.