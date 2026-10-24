Mỹ xem xét thương vụ 'siêu hợp đồng' mua 850 tiêm kích F-35

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch mua thêm ít nhất 850 tiêm kích tàng hình F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin vào ngày 22/10.

Khung thỏa thuận này còn bao gồm việc cung cấp phụ tùng thay thế ban đầu, bộ linh kiện cải tiến và bảo đảm duy trì hoạt động cho phi đội tiêm kích tàng hình F-35 trên toàn cầu trong 10 năm.

Quyết định mua sắm này thể hiện sự khẳng định niềm tin đối với tiêm kích tàng hình F-35 trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh luận về vai trò của máy bay chiến đấu có người lái trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.

Nhiều dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 như tiêm kích F-15 và tiêm kích F-16 sẽ bị loại biên trước khi các dòng tiêm kích thế hệ tiếp theo như tiêm kích F-47 và tiêm kích F/A-XX được đưa vào sản xuất.

Dù Lầu Năm Góc không công bố chi tiết giá trị hợp đồng, tiêm kích tàng hình F-35 hiện gồm 3 biến thể với đơn giá 100 triệu USD mỗi chiếc.

Báo cáo của Không quân Mỹ trình Quốc hội ngày 16/10 khẳng định tiêm kích tàng hình F-35 là nền tảng trong cơ cấu lực lượng tiêm kích của quân đội.

Dự án tiêm kích tàng hình F-35 vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu chưa đạt kỳ vọng, cùng việc chậm trễ bàn giao gói nâng cấp phần mềm và phần cứng TR3.

Chi phí của chương trình tăng thêm 51 tỷ USD, tương đương gần 10% kể từ cuối năm 2023. Hiện có hơn 1.375 tiêm kích tàng hình F-35 đang vận hành toàn cầu với tổng thời gian bay vượt 1 triệu giờ.

Kế hoạch sản xuất đặt mục tiêu xuất xưởng 156 máy bay mỗi năm trong vòng 1 thập niên. Để hỗ trợ chương trình, tập đoàn Lockheed Martin cam kết tự đầu tư tối thiểu 7 tỷ USD vào các sáng kiến hạ tầng.

Thứ trưởng phụ trách mua sắm ông Michael Duffey và Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Lockheed Martin ông Jim Taiclet khẳng định thỏa thuận giúp tái định hình nền công nghiệp quốc phòng, bảo đảm chuỗi cung ứng vững chắc.

Trong các tháng tới, Văn phòng Chương trình F-35 và tập đoàn Lockheed Martin sẽ đàm phán hoàn tất các điều khoản chi tiết trước khi ký kết chính thức.