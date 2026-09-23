Mỹ: Xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu

Bảng giá dầu diesel tại trạm bán xăng dầu ở New York, Mỹ, ngày 4/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

CNBC dẫn lời ông Bessent nói tại cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Liên hợp quốc rằng “chúng tôi đang xem xét liệu điều này có khả thi xét về tổng công suất lọc dầu hay không, và liệu một lệnh cấm hoàn toàn hay một phần có hiệu quả hay không”.

Tổng thống Trump 22/9 cho biết ông đã ủng hộ việc cấm xuất khẩu dầu diesel trong các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền. Tổng thống nói rằng quyết định về việc có áp dụng lệnh cấm hay không sẽ nhanh chóng được đưa ra, “theo cách này hay cách khác”.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của bang Iowa, đã kêu gọi cấm xuất khẩu khi giá dầu diesel cao đang tác động đến nông dân và các tài xế xe tải trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục 6,53 USD/gallon, gần 3 USD cao hơn so với mức của năm ngoái. Tại California, giá dầu diesel là 8,44 USD/gallon.

Giá nhiên liệu tăng mạnh trong bối cảnh các cuộc chiến ở Đông Âu và Trung Đông đã làm giảm công suất lọc dầu trên toàn cầu. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã buộc Moskva phải áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran và đồng minh Houthi của nước này. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ qua Eo biển Hormuz bị hạn chế do những lời đe dọa của Iran đối với các tàu chở dầu.

Các nhà lọc dầu Mỹ đã nhanh chóng tận dụng tình hình này, tăng mạnh xuất khẩu dầu diesel nhằm góp phần cung cấp nhiên liệu cho thế giới và thu lợi nhuận rất cao. Giá dầu diesel vào ngày 22/9 ở mức khoảng 207 USD/thùng, cao hơn hơn 100 USD so với giá dầu thô.

Dầu diesel đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế. Đây là nhiên liệu cung cấp năng lượng cho các xe tải và tàu hỏa vận chuyển hàng hóa đến thị trường, cũng như các thiết bị nông nghiệp phục vụ thu hoạch mùa màng. Giá dầu diesel cao hơn sẽ tác động đến người tiêu dùng thông qua việc làm tăng giá thực phẩm và số tiền họ phải trả cho các sản phẩm tiêu dùng.