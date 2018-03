Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ngay trên 'giếng dầu' lớn nhất của Syria

Theo nguồn tin từ nhóm phiến quân thân Mỹ SDF tại Syria, liên quân Mỹ đang tìm cách kiểm soát các mỏ dầu của đất nước Trung Đông bằng cách triển khai xây dựng căn cứ quân sự lớn tại tỉnh Deir Ez-Zor.

Mehdi Kobani, thư ký báo chí của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Deir Ez-Zor, Mỹ đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở gần khu vực al-Omar, nơi có mỏ dầu lớn nhất ở Syria.

"Mỹ đang xây dựng một căn cứ quân sự rộng lớn trong khu vực Al Omar thuộc vùng Deir ez-Zor giàu có về dầu mỏ, do những lo ngại về an ninh nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin về diện tích của công trình mới này. Hiện tại các công trình xây dựng đang được triển khai tại khu vực lân cận, lực lượng SDF sẽ đảm bảo an ninh cho công trình xây dựng căn cứ quân sự này"ông Kobani cho biết.

Trước đó, một hãng tin địa phương cũng đã đăng tải những video ghi lại hình ảnh trực thăng quân sự của Mỹ hoạt động trong khu vực nơi mà căn cứ mới này đang được xây dựng.

Liên quân do Mỹ lãnh đạo tại Syria và Iraq đã phát động chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS vào năm 2014. Phía Damascus đã nhiều lần chỉ trích sự can thiệp quân sự của Mỹ, cho biết chính phủ Syria không hề hoan nghênh sự hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh trên lãnh thổ nước này.

Theo Sputnik

Huy Vũ