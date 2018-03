Mỹ xây căn cứ quân sự ngay tại 'rốn dầu' của Syria

Mỹ đã khởi công xây dựng một căn cứ quân sự lớn tại tỉnh Deir Ez-Zor - nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn, được coi là địa điểm chiến lược đối với cả quân đội Syria cũng như lực lượng nổi dậy do Washington hậu thuẫn.

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 27/3 dẫn lời đại diện báo chí của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Deir Ez-Zor – ông Mehdi Kobani cho biết thông tin trên.

Deir al-Zor vốn chịu nhiều tổn thất do xung đột tại Syria. Ảnh: Reuters

Theo ông Kobani, căn cứ quân sự mới của Mỹ được xây dựng tại khu vực Al Omar thuộc tỉnh Deir Ez-Zor – nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất tại Syria.

“Vì lý do an ninh chúng tôi không thể cung cấp thông tin về địa điểm thi công. Hiện có nhiều thiết bị xây dựng hoạt động gần căn cứ trong khi SDF chịu trách nhiệm về an ninh”, ông Kobani cho hay.

Trước đó, vào ngày 19/3, truyền thông địa phương đã đăng video về trực thăng quân sự Mỹ xuất hiện tại khu vực nhiều dầu mỏ ở Deir ez-Zor.

Đại tá về hưu Alexander Zhilin hiện là người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu những vấn đề an ninh có trụ sở tại Moskva nhận định rằng Lầu Năm Góc đang có xu hướng xây các cơ sở mới xung quanh những mỏ dầu lớn của Syria. Ông Zhilin đánh giá xu hướng này còn cho thấy Mỹ chưa có kế hoạch rời Syria trong "một sớm một chiều".

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria từ năm 2014. Chính phủ Syria đã chỉ trích động thái này của Mỹ. Damascus khẳng định rằng Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad chưa bao giờ đề nghị Mỹ hỗ trợ đưa quân đến Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức