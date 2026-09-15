Mỹ xác nhận triển khai vũ khí trên không gian

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink ngày 14/9 cho biết, lực lượng Vũ trụ Mỹ đã triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo”, nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Mặc dù ông Meink không nêu cụ thể loại vũ khí, số lượng hay cách thức hoạt động, lực lượng Vũ trụ Mỹ sau đó xác nhận thông tin này và cho biết các năng lực trên có thể được sử dụng cho cả mục đích phòng thủ và tấn công.

Phản ứng trước thông tin trên, ngày 15/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cho rằng không gian “phải là nơi không có bất kỳ loại vũ khí nào”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.

Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ “ngừng chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian”, cảnh báo nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và biến không gian thành chiến trường.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967, với Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên, cấm triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, nhưng không cấm toàn bộ hoạt động quân sự trong không gian.

Việc Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trong không gian ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong lĩnh vực này.

TTXVN