Mỹ xác nhận tiếp tục đối thoại với Iran, Qatar duy trì nỗ lực trung gian

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã duy trì liên lạc trong một thời gian, đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang đối thoại và đạt được những tiến triển nhất định.

Ông Trump cũng tuyên bố hoạt động vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz đang được duy trì tốt hơn so với trước khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, đây là đánh giá của nhà lãnh đạo Mỹ, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Đề cập các cuộc tấn công gần đảo Qeshm của Iran, ông Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành một số đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu tại khu vực này.

Cùng ngày, Qatar bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tuyên bố Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận. Văn phòng Truyền thông Quốc tế Qatar khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai lệch, gây hiểu lầm và có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Theo phía Qatar, Thủ tướng Al Thani thực tế khẳng định Washington và Tehran vẫn đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận. Các nhà trung gian Qatar tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cả hai bên nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Đáng chú ý, theo hãng tin AP ngày 6/11, Iran đang xem xét các đề xuất do Qatar đưa ra nhằm thu hẹp bất đồng với Mỹ về chương trình hạt nhân. Dẫn lời hai quan chức Trung Đông giấu tên, AP cho biết các đề xuất này có thể mở đường cho việc nối lại đàm phán gián tiếp giữa hai nước. Tuy nhiên, Tehran hiện chưa sẵn sàng thương lượng về chương trình hạt nhân nếu Washington chưa đáp ứng một số điều kiện cốt lõi liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, ngày 5/11, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã chuyển cho Washington một đề xuất về vấn đề hạt nhân thông qua Qatar. Theo quan chức này, Mỹ đang xem xét đề xuất, song Iran chỉ đồng ý thảo luận sau khi Washington đáp ứng 7 yêu cầu của Tehran. Những yêu cầu này chưa được phía Mỹ xác nhận.