Đảo Qeshm của Iran nằm trên eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Al Jazeera, một quan chức quân sự Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu nước này ngày 17/11 đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm. Quan chức này khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào binh sĩ và các phương tiện, cơ sở quân sự Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, xác nhận quân đội Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm, nhưng không gây thiệt hại cho các công trình dân cư, thương mại hoặc cơ sở hạ tầng khác. Trước đó, người dân địa phương được cho là đã nghe thấy nhiều tiếng nổ từ phía Tây Bắc thành phố Qeshm.

Hiện phía Iran không cung cấp đánh giá cụ thể về thiệt hại tại mục tiêu quân sự và cũng chưa có đánh giá độc lập về mức độ thiệt hại tại mục tiêu quân sự mà Mỹ tuyên bố đã tấn công.

Trước cuộc không kích, IRGC tuyên bố đã triển khai UAV nhằm vào một hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các UAV đã bị đánh chặn, không gây thiệt hại cho thiết bị hoặc thương vong đối với binh sĩ Mỹ. Phía Bahrain cũng xác nhận lực lượng phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại vùng Vịnh gia tăng, khi Bahrain cáo buộc Iran liên tiếp tấn công lãnh thổ nước này. Theo Bộ Ngoại giao Bahrain, Ngoại trưởng Abdullatif bin Rashid Al Zayani đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các cuộc tấn công và tác động đối với an ninh, ổn định khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết ông Rubio lên án các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh Bahrain và các đối tác tại vùng Vịnh. Ngoại trưởng Bahrain đánh giá cao lập trường của Mỹ, coi đây là biểu hiện của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời cáo buộc Iran "vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Bahrain.

Những diễn biến tại đảo Qeshm và Bahrain cho thấy căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các đối tác tại vùng Vịnh tiếp tục phức tạp, đặt ra thách thức đối với nỗ lực duy trì an ninh và ổn định khu vực.