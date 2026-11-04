Mỹ xác nhận tấn công cơ sở phòng không Iran

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends của Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã theo dõi quá trình xây dựng cơ sở phòng không này trong khoảng hai tháng và tiến hành tập kích ngay sau khi công trình hoàn thành.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy mục tiêu, song không tiết lộ vị trí cụ thể. Ông đồng thời nhấn mạnh chiến dịch có quy mô hạn chế và không nhằm mở rộng xung đột với Tehran.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Qeshm của Iran. Nguồn: Orienttrips

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Washington đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, gần eo biển Hormuz, hôm 2/11 (giờ địa phương). Một quan chức Mỹ giải thích chiến dịch mang tính chất phòng vệ, nhằm đối phó với mối đe dọa từ hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đối với các phương tiện quân sự Mỹ. Trong khi đó, Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng Iran khai hỏa nhằm vào một máy bay Mỹ.

Về phía Iran, hãng thông tấn nhà nước IRNA cũng đưa tin về nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm, song chưa cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Hiện chưa có số liệu được kiểm chứng độc lập về thương vong hoặc thiệt hại liên quan đến vụ việc.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất Vịnh Ba Tư, có diện tích khoảng 1.500 km², thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Nằm gần cửa ngõ eo biển Hormuz, hòn đảo giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động thương mại, vận tải biển và an ninh hàng hải của Iran.

Đây cũng là khu vực tiếp giáp tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí đốt chiến lược, kết nối các quốc gia sản xuất năng lượng Trung Đông với thị trường quốc tế.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, dù những cuộc tiếp xúc gần đây chưa đạt được thỏa thuận.

Theo Reuters, sau vòng đàm phán tại Doha do Qatar làm trung gian kết thúc mà không đạt kết quả cụ thể, phía Iran ngày 2/11 khẳng định các kênh liên lạc ngoại giao vẫn được duy trì và những đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng giữa hai bên đang tiếp tục được xem xét.

Liên quan đến tình hình căng thẳng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, người đồng thời dẫn đầu phái đoàn đàm phán, tuyên bố Washington cần có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn. Ông khẳng định Tehran vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với các hành động quân sự tiếp theo.