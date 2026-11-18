Trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tại Fort Meade, bang Maryland (Mỹ). Ảnh: JIM LO SCALZO/DPA

Theo NBC News (Mỹ), sự cố khiến một số hệ thống nội bộ của NSA bị gián đoạn tạm thời. NSA đang khắc phục và đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Hệ thống bị ảnh hưởng là NSANet, mạng lưới cho phép nhân viên NSA trao đổi thông tin mật trong nội bộ. Hiện chưa thể xác minh độc lập phạm vi và thời gian kéo dài của sự cố.

Sự cố tại NSA xảy ra sau hàng loạt trục trặc kỹ thuật quy mô lớn, ảnh hưởng đến các hãng hàng không và nhiều tập đoàn tại Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các sự cố này xuất phát từ một cuộc tấn công mạng có phối hợp.

Phát biểu với báo giới tại Manila (Philippines), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, những trục trặc kỹ thuật như vậy khó tránh khỏi và khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.