Mỹ xác nhận không kích hệ thống phòng không Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran ngày 7/11 thông báo xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào đảo Qeshm ở miền Nam nước này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế nhằm vào một hệ thống phòng không của Iran.

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang chịu sức ép chính trị sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hãng tin Tasnim của Iran cho biết những thông tin ban đầu ngày 7/11 ghi nhận hai tên lửa đánh trúng đảo Qeshm, song chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết hai vật thể bay đã tấn công khu vực Suza trên đảo, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời. Đảo Qeshm nằm tại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau khi đến West Palm Beach, bang Florida, Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống phòng không Iran.

Ông mô tả đây là hoạt động quân sự quy mô nhỏ và cho biết mục tiêu là một thiết bị phòng không mà Iran mới xây dựng. Theo ông Trump, lực lượng Mỹ đã phá hủy thiết bị này trong khoảng thời gian từ 5 đến 15 phút. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm thông tin về địa điểm, quy mô hay phương thức tiến hành cuộc tấn công.

Các quan chức Mỹ trước đó đánh giá phần lớn hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm nghiêm trọng năng lực sau các cuộc không kích của Israel hồi tháng 6/2025 và những đợt tấn công đầu tiên trong cuộc xung đột hiện nay.

Washington cho rằng Tehran sẽ tìm cách khôi phục hệ thống phòng không cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ được công bố kể từ khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về cách chính quyền xử lý cuộc xung đột với Iran và tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Trong những ngày sau bầu cử, ông Trump liên tục đưa ra các thông điệp khác nhau về Iran, khi cảnh báo sẽ "phá hủy" nước này, song cũng cho rằng khả năng chấm dứt chiến tranh đang đến gần.

Trong diễn biến liên quan, báo Telegraph của Anh đưa tin Iran đang đàm phán với Nga về việc mua hệ thống phòng không S-400. Một quan chức Iran được dẫn lời bày tỏ lạc quan rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp thuận thương vụ này. Theo nguồn tin, ông Mohsen Rezaei, người gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin trong tuần này, đã chuyển tới nhà lãnh đạo Nga đề nghị cung cấp vũ khí của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo chương trình "Phần thưởng vì Công lý" của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư, cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.

Về phía Qatar, nước này cho biết các nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực./.