Mỹ xác nhận hoàn tất rút quân khỏi Iraq

TASS ngày 1-10 đưa tin, trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ vui mừng thông báo Mỹ đã rút những binh lính còn lại khỏi Iraq. "Đó là một chặng đường dài, với những quyết định rất tồi tệ khiến chúng ta ngay từ đầu đã sa lầy. Nhưng tất cả sớm trở thành một phần của lịch sử… Đây là chiến thắng của Mỹ, chiến thắng của Iraq và chiến thắng mang tính quyết định trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Không giống như Afghanistan, nơi rất nhiều trang thiết bị quân sự và những thứ khác bị bỏ lại, khiến 13 binh lính thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, việc lực lượng liên quân cùng trang thiết bị rút khỏi căn cứ không quân Erbil một cách có trật tự đánh dấu sự kết thúc của một hành trình xuống địa ngục rất tốn kém”, Tổng thống Donald Trump nêu rõ.

Lực lượng an ninh Iraq trên đường phố ở thành phố Najaf, miền Trung Iraq, ngày 30-9-2026. Ảnh: Reuters

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu có sự tham gia của hơn 60 quốc gia, được thành lập vào năm 2014 để chống IS tại Iraq. Sau khi IS bị đánh bại tại Iraq vào năm 2017, nước này đã thúc đẩy việc chấm dứt nhiệm vụ quân sự của liên minh quốc tế và chuyển sang thiết lập các quan hệ đối tác an ninh song phương với các nước thành viên. Chính phủ Iraq nhiều lần thông báo ngày 30-9-2026 là thời hạn cuối cùng để lực lượng liên minh quốc tế rút khỏi nước này.

Hôm 30-9, Anadolu Agency dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết việc rút quân diễn ra “trật tự”, đánh dấu quá trình chuyển từ sứ mệnh quân sự của liên minh thời chiến sang nỗ lực bảo đảm an ninh do Iraq chủ trì, trên cơ sở quan hệ an ninh song phương. Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục cung cấp “huấn luyện có trọng tâm và hỗ trợ tình báo” cho các đối tác Iraq. Mỹ vẫn cam kết chống chủ nghĩa khủng bố và sẽ tiếp tục phối hợp với Iraq cùng các đối tác để bảo đảm IS không bao giờ có thể tái tập hợp lực lượng từ lãnh thổ Iraq.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố việc chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế mở ra “một giai đoạn mới” đối với Iraq, trong đó đề cao chủ quyền quốc gia, sức mạnh của các thể chế và năng lực của lực lượng an ninh nước này.