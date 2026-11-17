Ông Jensen Huang phát biểu tại sự kiện Tiếp nhận Hệ sinh thái AI của Hàn Quốc ở Seoul, ngày 8/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trong tuyên bố chung, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang phối hợp để “xử lý nghiêm theo pháp luật mọi hành vi phạm tội có thể đã xảy ra liên quan đến Megaspeed”.

Theo tuyên bố, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024 nhằm làm rõ những dấu hiệu vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu. Tháng 5/2025, bộ này yêu cầu Nvidia cung cấp hồ sơ liên quan đến các giao dịch bán hàng trực tiếp hoặc gián tiếp cho Megaspeed.

Tháng 6/2025, Nvidia đưa Megaspeed vào danh sách “không bán hàng”. Cùng thời điểm, các đặc vụ liên bang Mỹ đã trực tiếp kiểm tra, rà soát tại công ty ở Singapore và phỏng vấn bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed. Sau hoạt động này, Bộ Tư pháp Mỹ đảm nhận vai trò chủ trì cuộc điều tra hình sự đối với công ty.

Việc công khai xác nhận tiến trình điều tra được thực hiện sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang từ chức ngày 12/11 với những thông tin về quan hệ tình cảm với bà Alice Huang, đối tượng bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này liên quan vụ gián điệp tại Nvidia, gọi đây là những cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ".

Liên quan đến công tác giám sát, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã đồng ý ra điều trần trước Thượng viện sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Bộ Thương mại chưa xử lý các báo cáo về việc Megaspeed chuyển công nghệ Nvidia sang Trung Quốc. Ông Jensen Huang cũng đồng ý tham gia phiên điều trần kín tại Hạ viện trước dịp Lễ Tạ ơn ngày 26/11.

Mỹ hiện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các chip bán dẫn tiên tiến có vai trò quan trọng đối với phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Sau vụ việc, Washington đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI chặt chẽ hơn.