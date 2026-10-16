Mỹ: Xả súng tại trường tiểu học, 4 người thiệt mạng

Người dân đặt hoa và nến tại Trường Tiểu học Silver Rail sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Ngày 16-10, Cảnh sát trưởng thành phố Bend, ông Mike Krantz, cho biết nghi phạm đã dùng súng bắn xuyên qua các cửa khóa để đột nhập vào trường. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 3 học sinh ở độ tuổi 5, 8 và 11, cùng một giáo viên. Ngoài ra, một học sinh 7 tuổi và một giáo viên 54 tuổi bị thương nghiêm trọng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nghi phạm 16 tuổi đã bị bắn chết sau khi một người dân có vũ trang truy đuổi và ngăn chặn đối tượng bên trong trường học. Theo ông Krantz, người dân nói trên đã nhìn thấy nghi phạm đi vào trường và quyết định truy đuổi đối tượng. Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như người đã can thiệp ngăn chặn vụ tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cảm ơn người dân đã can thiệp, cho rằng hành động này đã góp phần ngăn chặn những thương vong tiếp theo.

Bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, nhấn mạnh không phụ huynh nào đáng phải trải qua một ngày như vậy, bà Kotek và không cộng đồng nào đáng phải chịu đựng những mất mát tương tự. Bà khẳng định chính quyền và người dân sẽ cùng chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thiệt mạng và bị thương.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, nơi các vụ tấn công tại trường học đã nhiều lần gây chấn động dư luận, như vụ xả súng tại Trường Trung học Columbine năm 1999, Trường Tiểu học Sandy Hook năm 2012, Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas năm 2018 và Trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, năm 2022.

Sau mỗi vụ việc, tranh luận về kiểm soát súng đạn lại gia tăng tại Mỹ, nơi quyền sở hữu súng được bảo vệ theo Tu chính án thứ hai của Hiến pháp. Một số tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng cho rằng việc trang bị vũ khí cho giáo viên có thể giúp tăng khả năng tự vệ trong trường học.

Bà Gabrielle Giffords, cựu nghị sĩ Mỹ và là người từng sống sót sau một vụ xả súng năm 2011, bày tỏ đau buồn trước thảm kịch tại Bend, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo ở mọi cấp hành động để chấm dứt tình trạng bạo lực súng đạn.

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