Mỹ: Xả súng tại bang Georgia trong bữa tiệc hơn 1.000 người, ít nhất 37 người thương vong

Hiện trường vụ xả súng tại bang thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), vào rạng sáng 4/10. (Nguồn: Cedar News)

Báo The New York Times đưa tin, theo Cơ quan Điều tra Georgia (GBI), vụ nổ súng xảy ra khoảng 1h25 sáng 4/10 giờ địa phương (13h25 ngày 4/10 giờ Việt Nam) tại khu vực đường Pine, nơi đang diễn ra một buổi tiệc khu phố với hơn 1.000 người tham dự. Khi đến hiện trường sau khi nghe tiếng súng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị thương do đạn bắn và hai người đã tử vong.

Theo Điều tra viên pháp y hạt Dooly Brett Walls, hai nạn nhân tử vong là nam giới, lần lượt 20 và 23 tuổi. Danh tính chưa được công bố, trong khi gia đình các nạn nhân đã được thông báo. Hai thi thể sẽ được chuyển đến Văn phòng Giám định y khoa của GBI để khám nghiệm.

Cảnh sát trưởng hạt Dooly Craig Peavy cho biết, hơn 50 phát súng được bắn tại ít nhất hai địa điểm cách nhau khoảng một khu phố. Tiếng súng tiếp tục vang lên ngay cả khi cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, khiến tình hình trở nên hỗn loạn khi người tham dự chạy theo nhiều hướng để tìm nơi an toàn.

GBI xác nhận, 35 người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực để điều trị. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định có bao nhiêu người trong số này bị trúng đạn, cũng chưa công bố mức độ nghiêm trọng của các thương tích.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần diễn ra các hoạt động Homecoming của trường trung học hạt Dooly. Tuy nhiên, người quản lý học sinh, sinh viên tại khu vực cho biết, buổi tiệc không phải là sự kiện do nhà trường tổ chức.

Thị trưởng Vienna Eddie Daniels cũng cho biết, thành phố không cấp giấy phép cho buổi tiệc và chưa rõ sự kiện có chính thức liên quan các hoạt động Homecoming hay không.