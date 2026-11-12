Mỹ: Xả súng khiến nhiều người thương vong tại Washington, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Sở Cảnh sát Washington thông báo trên mạng xã hội X rằng đội phản ứng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường một vụ xả súng ở khu vực Logan Circle.

Bà Brooke Pinto - một quan chức Washington - cho biết vụ nổ súng xảy ra bên trong và bên ngoài một trung tâm thể dục, khiến “nhiều người” bị trúng đạn. Bà cho biết cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm.

Theo Reuters, vụ việc đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra vụ nổ súng.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến cảnh sát phải huy động lực lượng quy mô lớn đến hiện trường.

Lực lượng an ninh quan sát hiện trường từ các nóc nhà lân cận. (Ảnh: Reuters)

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Tờ The Washington Sun dẫn lời Michael Carney - một thành viên tại phòng tập thể hình VIDA Fitness - cho biết, anh đang chạy trên máy chạy bộ thì vụ nổ súng bắt đầu.

Carney kể lại rằng anh nghe thấy một tiếng “pop”, sau đó nhìn thấy một người nằm trên sàn phòng tập với vết thương do đạn bắn vào đầu.

“Mọi người đều phải tìm chỗ ẩn nấp sau các chậu cây và những vật dụng khác”, Carney chia sẻ.