Mỹ: Xả súng gần sân vận động Đại học Florida A&M

Cảnh sát Tallahassee khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở sân vận động Bragg Memorial ngày 24-10. Ảnh: Reuters

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 24-10 (giờ địa phương), vài giờ sau trận đấu bóng bầu dục chào mừng ngày trở lại trường giữa hai đội Florida A&M Rattlers và Arkansas-Pine Bluff Golden Lions. Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng có thể bắt nguồn từ một cuộc xô xát giữa vài cá nhân và cuộc điều tra đang diễn ra. Trong một tuyên bố, Đại học Florida A&M cho biết: “Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc bi thảm này. Mặc dù khuôn viên trường vẫn an toàn, nhưng chúng tôi khuyến khích mọi người tránh xa khu vực này để lực lượng cảnh sát có thể tiến hành điều tra”.