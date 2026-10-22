Mỹ xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu

Kế hoạch bao gồm khoản cho vay tối đa 315.000 thùng dầu sưởi, tương đương gần một phần ba lượng dự trữ 1 triệu thùng tại Kho Dự trữ Dầu sưởi Gia đình Đông Bắc của chính phủ.

Nhà máy lọc dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tổ chức đấu thầu cho các nhà bán lẻ nhiên liệu và đơn vị quản lý kho bãi, với lịch giao hàng dự kiến hoàn tất trước ngày 13/11. Các doanh nghiệp vay nhiên liệu từ kho dự trữ có nghĩa vụ hoàn trả đúng khối lượng đã vay trước khi mùa sưởi ấm tiếp theo bắt đầu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho hay đây là biện pháp tạm thời nhằm giải quyết sự gián đoạn nguồn cung ngắn hạn. Bước đi này diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ phải đối mặt với giá dầu sưởi cao chưa từng có ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu sưởi trung bình ở nước này đã tăng từ 6,05 USD/gallon lên 6,14 USD/gallon trong tuần. Mức giá này đã tăng vọt 50% kể từ khi xung đột tại Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Tại bang Maine, giá dầu sưởi chạm mức 6,30 USD/gallon, còn tại một số khu vực thuộc bang New York, mức giá đã vượt 6,50 USD/gallon.

Giới phân tích nhận định đợt xả kho lần này của Chính phủ Mỹ khó mang lại nhiều sự hỗ trợ cho người dân. Chuyên gia phân tích William O’Neil của S&P Global Energy đánh giá khối lượng xả kho quá nhỏ so với mức tiêu thụ thực tế nên không thể thay đổi đáng kể nguồn cung.

Báo cáo năm 2023 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ghi nhận người dân tiêu thụ khoảng 220.000 thùng dầu sưởi mỗi ngày. Hơn 80% lượng dầu sưởi tiêu thụ tại Mỹ tập trung ở khu vực Đông Bắc, nơi có 4,79 triệu hộ gia đình sử dụng dầu làm nhiên liệu sưởi chính trong mùa đông năm 2023 do chi phí chuyển đổi sang các nguồn năng lượng khác rất tốn kém và khó khăn.