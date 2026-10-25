Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu bên ngoài một nhà máy khí đốt. (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 23/10, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo họ đã phê chuẩn việc trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Theo các điều khoản của thỏa thuận trao đổi, tất cả dầu thô đã vay sẽ được hoàn trả cùng với các thùng dầu bổ sung, giúp bổ sung nguồn dự trữ của SPR mà không gây thêm chi phí cho người đóng thuế.

Bộ Năng lượng Mỹ cho hay: “Động thái này sẽ giúp bù đắp những gián đoạn tạm thời ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô của Lake Charles, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất các loại nhiên liệu giao thông phục vụ bang Louisiana và các thị trường lân cận".

Nhà máy Lake Charles có công suất lọc khoảng 264.000 thùng dầu mỗi ngày.

Người phát ngôn của Phillips 66 xác nhận Lake Charles sẽ nhận được dầu thô từ SPR, nhưng từ chối bình luận về về các hoạt động của nhà máy hay các hoạt động thương mại.

Ông cho biết: "Chúng tôi không dự kiến sẽ có ảnh hưởng gì đến các hoạt động tại Lake Charles".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tồn kho của SPR đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khai thác một lượng lớn nguồn dự trữ này khi cuộc chiến tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng.

Trước đây, Tổng thống Joe Biden cũng đã lệnh xả kho dự trữ sau khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine kéo giá xăng dầu lên cao.