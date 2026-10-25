Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoản hỗ trợ khẩn cấp này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn cung tạm thời, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục cho nhà máy có công suất 264.000 thùng/ngày này. Như vậy, nhu cầu nhiên liệu vận tải cho bang Louisiana và các thị trường lân cận sẽ được đảm bảo.

Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982. Nguyên nhân là do chính phủ liên tục khai thác nguồn dự trữ này khi cuộc xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng.

R.G