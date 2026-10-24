Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoản hỗ trợ khẩn cấp này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn cung tạm thời, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục cho nhà máy có công suất 264.000 thùng/ngày này.

Như vậy, nhu cầu nhiên liệu vận tải cho bang Louisiana và các thị trường lân cận sẽ được đảm bảo.

Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Nguyên nhân là do Tổng thống Donald Trump liên tục khai thác nguồn dự trữ này khi cuộc chiến tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng.

Hành động của chính quyền đương nhiệm cũng tiếp nối các đợt xả kho quy mô lớn trước đó dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát./.