Mỹ, WHO theo dõi trường hợp nhân viên phòng thí nghiệm Nga tử vong

Phát biểu với báo giới trước chuyến công du châu Âu ngày 5/10, ông Rubio cho biết Mỹ đang dựa trên những thông tin do phía Nga cung cấp. Theo Ngoại trưởng Mỹ, các biện pháp cách ly đã được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền. Ông cho rằng dù hoạt động đi lại giữa Mỹ và Nga hiện bị hạn chế đáng kể, các mầm bệnh nếu vượt khỏi phạm vi kiểm soát có thể nhanh chóng lan rộng. Washington vì vậy tiếp tục giám sát tình hình và đánh giá các nguy cơ có thể phát sinh. Ủy ban châu Âu cũng ra tuyên bố tương tự.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết dựa trên các thông tin hiện có, “nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp”. Tổ chức này cũng cho biết sẽ tiến hành các đánh giá rủi ro mới khi có thêm thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Nga xử lý vụ việc. Ông gọi đây là một “vấn đề lớn đối với Nga” và nói Mỹ “luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai” gặp phải tình huống tương tự.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi người dân và truyền thông chỉ dựa vào thông tin chính thức từ Cơ quan Liên bang về Giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người (Rospotrebnadzor), đồng thời không dựa vào các tin đồn hoặc suy đoán liên quan vụ việc.

Trước đó, Rospotrebnadzor cho biết một nữ nhân viên tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia đã tử vong sau khi mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện những thông tin chưa được xác nhận cho rằng nữ nhân viên này có thể mắc dịch hạch thể phổi hoặc trường hợp này có liên quan đến một sự cố tại phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các cơ quan y tế Nga chưa xác nhận những thông tin trên. Kết quả xét nghiệm hiện chưa cho thấy mối liên hệ giữa bệnh nhân với các tác nhân gây bệnh từ nơi làm việc.