Mỹ: Vụ nổ thứ 6 không liên quan đến loạt vụ nổ bom

Vụ nổ thứ 6 xảy ra vào ngày 20/3 tại khu vực phía Nam của thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, Mỹ, không liên quan đến các vụ nổ gần đây cũng tại địa phương này.

Cảnh sát điều tra tại Austin, Texas ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sở Cảnh sát thành phố Austin, nguyên nhân gây nổ trong vụ việc mới đây nhất là do "thiết bị gây cháy", chứ không phải do gói hàng phát nổ. Trong khi đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng nhanh chóng đưa ra nhận định tương tự. Các nhân viên cứu hộ cho hay vụ nổ này xảy ra tại cửa hàng từ thiện Goodwil, khiến một nam giới bị thương.

Cơ quan Dịch vụ y tế Austin cho hay người này bị thương nặng, song không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trung tâm từ thiện Goodwill tại Texas đã thông báo tạm ngừng hoạt động mọi cửa hàng của trung tâm này trên toàn bang.

Tính từ đầu tháng 3 cho tới nay, bang Texas đã xảy ra tổng cộng 6 vụ nổ làm 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Giới chức an ninh Mỹ nhận định nhiều khả năng 5 vụ nổ trước là âm mưu đánh bom hàng loạt, do phát hiện nhiều điểm tương đồng giữa các vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 20/3, một gói hàng đột ngột phát nổ tại văn phòng của công ty vận chuyển FedEx đặt tại thành phố Schertz (Sớt), bang Texas, làm nhân viên giao hàng bị thương. Gói hàng này dự kiến được chuyển tới thành phố Austin. Có thông tin cho rằng gói hàng chứa nhiều mảnh kim loại và đinh, song cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.

Sau đó, cảnh sát đã nhận được thông tin về một gói hàng khả nghi tại chi nhánh FedEx ở Austin và phát hiện một quả bom chứa trong kiện hàng này. Quả bom đã được vô hiệu hóa. Các nhân viên điều tra đưa ra giả thuyết rằng đây tiếp tục là "sản phẩm" của một người hoặc một nhóm người được cho là thực hiện 4 vụ nổ trước đó tại Austin.

Trước tình hình này, công ty vận chuyển FedEx đã siết chặt kiểm tra hàng hóa tại chi nhánh bang Texas, theo đó, từng gói hàng của hãng sẽ phải qua bước soi chiếu X-quang tại trung tâm phân loại ở Schertz trước khi được chuyển đến người nhận. Ngoài ra, xe chở kiện hàng cũng phải qua công đoạn này nhằm đảm bảo an toàn. Theo FedEx, quá trình này sẽ kéo dài thời gian vận chuyển từ 1 đến 2 ngày.

FedEx cũng ra thông cáo báo chí khẳng định hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra và co các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Với khối lượng vận chuyển hàng hóa khổng lồ - khoảng 40 triệu kiện hàng mỗi ngày, các hãng chuyển phát nhanh tại Mỹ như FedEx, United Parcel Service Inc hay Công ty bưu chính Mỹ thường bỏ qua công đoạn soi chiếu an ninh.

Hiện cảnh sát Austin treo thưởng 115.000 USD cho người cung cấp thông tin liên quan các vụ việc này. Đến nay, lực lượng chức năng đã nhận được hơn 700 cuộc gọi báo về những gói đồ khả nghi, song không phát hiện được nguy cơ an ninh nào.

