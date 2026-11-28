Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), con tàu rời cảng Bandar Abbas của Iran, gần Eo biển Hormuz, trên hành trình đến Singapore trước khi tìm cách vượt qua khu vực phong tỏa. Sau nhiều lần cảnh báo, máy bay quân sự Mỹ tấn công phần đuôi tàu, khiến hệ thống động cơ đẩy ngừng hoạt động. Không thành viên nào trong thủy thủ đoàn dân sự bị thương.

Đại diện CENTCOM xác nhận: "Động cơ của tàu cuối cùng đã bị vô hiệu hóa và thủy thủ đoàn dân sự không bị thương".

Hình ảnh do CENTCOM công bố.

Tính từ khi chiến dịch phong tỏa cảng biển đối với Iran từ tháng 4, Mỹ đã "vô hiệu hóa" 15 tàu, trong đó có 6 tàu kể từ khi lệnh phong tỏa được tái áp đặt vào tháng 7. Vụ việc gần nhất trước đó xảy ra ngày 7/11, khi tàu chở hàng Huda bị tấn công. Ngoài ra, quân đội Mỹ đã yêu cầu 158 tàu thương mại chuyển hướng.

Iran lập tức đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Ngày 27/11, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Tehran sẽ tiến hành các chiến dịch "không chỉ phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải mà còn đánh đuổi kẻ thù ra khỏi vùng biển của khu vực".

Tư lệnh Hải quân Iran cho rằng mục tiêu của Mỹ là "cắt đứt mạch máu kinh tế của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào có thể, và cho đến nay điều này đã thất bại".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án trong cuộc chiến với Iran, kéo dài từ cuối tháng 2.

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm 26/11, ông Trump tuyên bố chiến thắng sẽ đến "bất cứ khi nào tôi muốn". Tổng thống Mỹ nói: "Chúng ta đã nắm chắc chiến thắng và điều đó sẽ diễn ra... bất cứ khi nào tôi muốn".

Ông Trump cũng khẳng định mục tiêu của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân: "Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Đó là điều tôi có thể khẳng định với các bạn".

Trong khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, chính quyền và giới chức an ninh các nước Vùng Vịnh, cùng Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột bùng phát trở lại.