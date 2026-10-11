Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng muốn phá rào phong tỏa tại Vịnh Oman

Hãng thông tấn Anadolu dẫn tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay chiến đấu Mỹ ngày 10/10 đã tấn công phần đuôi tàu M/V Ocean Molica (còn được gọi là Arika Sun) mang cờ Panama, làm hệ thống động cơ đẩy của tàu ngừng hoạt động.

Quân đội Mỹ khẳng định không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương trong cuộc tấn công. Theo CENTCOM, con tàu trước đó đã rời một cảng của Iran và bị ngăn chặn khi đang tìm cách di chuyển qua vùng biển trong khu vực.

Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng đang tìm cách vượt rào phong tỏa. Video: CENTCOM

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 14/7, hai ngày sau khi Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz.

CENTCOM thống kê trong 3 tháng thực thi lệnh phong tỏa, các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 4 tàu thương mại và buộc 135 tàu khác phải quay đầu. Ngoài ra, lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu có liên quan với mạng lưới vận chuyển nhiên liệu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong cùng khoảng thời gian.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) hôm 11/10 cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi bị một vật thể chưa xác định tấn công vào mạn trái tại eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn.

IRGC ngày 10/10 tuyên bố một siêu tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và phát nổ khi tìm cách rời eo biển Hormuz qua tuyến đường không được cấp phép.

Hiện chưa rõ thông tin do UKMTO và IRGC công bố có đề cập đến cùng một con tàu hay không, hoặc liệu vụ việc có liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu Ocean Molica hay không.

CENTCOM cảnh báo các tàu thương mại phải tuân thủ hướng dẫn liên quan đến lệnh phong tỏa, đồng thời kêu gọi các thủy thủ hoạt động tại Vịnh Oman và khu vực gần eo biển Hormuz theo dõi thông báo hàng hải và duy trì liên lạc với lực lượng hải quân Mỹ.