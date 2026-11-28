Vịnh Oman gần Eo biển Hormuz. Đồ họa: NASA

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay Mỹ đã sử dụng “vũ khí chính xác” nhắm vào phần đuôi của tàu Pacific Archer treo cờ Palau, đồng thời khẳng định rằng phía Mỹ “vẫn tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa”.

CENTCOM là cơ quan giám sát các lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Tuyên bố nêu rõ “hệ thống đẩy của tàu đã bị vô hiệu hóa”, đồng thời nhấn mạnh rằng “các thành viên thủy thủ đoàn dân sự đều không bị thương”. Theo thông tin từ phía Mỹ, tàu này đã rời khỏi cảng Bandar Abbas của Iran.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đã khiến 6 tàu bị vô hiệu hóa và 158 tàu khác phải đổi hướng. Washington bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran từ giữa tháng 7, sau khi thỏa thuận với Tehran sụp đổ.

Xung đột bùng phát vào tháng 2-2026 sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa tại Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Kuwait đã triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 26-11, khiến 2 kỹ thuật viên người Italy thiệt mạng tại một cơ sở quân sự của Kuwait.

Một công dân Kuwait và 1 công dân Pakistan cũng bị thương và phải nhập viện trong vụ tấn công này.

Iran đã phủ nhận liên quan đến vụ tập kích.

Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Hamad Al-Mashaan đã lên án “các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Iran” và khẳng định Kuwait bảo lưu quyền tự vệ. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế”.

Theo Người phát ngôn Stephane Dujarric, ông Guterres “vô cùng lo ngại trước tình trạng leo thang căng thẳng liên tục trong khu vực”, đồng thời cảnh báo rằng “việc tái diễn các hành động thù địch sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc cho khu vực và xa hơn nữa”.

Theo DW