Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

USS Doris Miller (CVN-81), tàu sân bay lớp Ford, được đặt theo tên một thủy thủ da màu có hành động anh hùng trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng năm 1941.

Tên tàu được công bố vào tháng 1/2020, dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, nhằm tưởng nhớ Miller, người đã hỗ trợ cứu thương và sử dụng súng phòng không chống trả máy bay Nhật Bản dù chưa được huấn luyện chuyên sâu.

Gần đây, xuất hiện đồn đoán Nhà Trắng có thể đổi tên tàu này để vinh danh ông Trump. Hải quân Mỹ từng sử dụng số hiệu CVN-81 thay cho tên USS Doris Miller trong một số tài liệu nội bộ. Số hiệu này cũng xuất hiện trong sắc lệnh Nhà Trắng ngày 13/8, liên quan kế hoạch thay thế hệ thống phóng máy bay điện từ và thang nâng vũ khí trên tàu.

Việc đổi tên được đánh giá gây tranh cãi, bởi chưa có tàu sân bay Mỹ nào mang tên một tổng thống đương nhiệm.

Tuy nhiên, người phát ngôn của quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao khẳng định với truyền thông Mỹ rằng “không có ý định thay đổi tên USS Doris Miller”.

Gia đình Miller hoan nghênh quyết định này, cho rằng việc giữ tên tàu giúp bảo tồn di sản về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần phụng sự đất nước của ông.

Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay, nhiều nhất thế giới. Một số tàu mang tên các cựu tổng thống như USS Abraham Lincoln, USS Ronald Reagan, USS George H.W. Bush và USS Gerald R. Ford. Tuy nhiên, chưa có tàu sân bay nào được đặt theo tên tổng thống đang tại nhiệm.

Dù không có tàu sân bay mang tên mình, ông Trump vẫn có thể được vinh danh thông qua chương trình thiết giáp hạm lớp Trump, thuộc sáng kiến xây dựng “Hạm đội Vàng” được công bố tháng 12/2025.

Chính quyền Mỹ dự kiến phát triển lớp thiết giáp hạm mới mang ký hiệu BBG(X), với chiếc đầu tiên mang tên USS Defiant.

Tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump tuyên bố đã phê duyệt kế hoạch đóng hai thiết giáp hạm mới, đồng thời mô tả đây là những tàu lớn nhất từng được Mỹ chế tạo.

Thiết kế này thể hiện tham vọng xây dựng chiến hạm có hỏa lực vượt trội, đồng thời giúp ông Trump gắn tên mình với chương trình hiện đại hóa hải quân Mỹ.

Thiết giáp hạm dự kiến dài khoảng 256-268 m, lượng giãn nước 35.000-41.000 tấn, lớn hơn đáng kể so với các tàu chiến mặt nước hiện nay. Mỗi tàu có thể cần thủy thủ đoàn 650-850 người.

Hệ thống vũ khí được đề xuất gồm pháo điện từ, tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, 128 ống phóng thẳng đứng Mk 41, tên lửa siêu vượt âm và vũ khí laser công suất cao.

Ông Trump từng tuyên bố chiến hạm mới sẽ có hỏa lực mạnh gấp 100 lần bất kỳ thiết giáp hạm nào từng được chế tạo.

Dù được quảng bá với quy mô lớn, chương trình thiết giáp hạm lớp Trump đang đối mặt với những rào cản đáng kể về ngân sách và công nghệ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chiếc đầu tiên có thể tiêu tốn khoảng 23 tỷ USD, trong khi các tàu tiếp theo có giá trung bình 18 tỷ USD mỗi chiếc.

Các nghị sĩ phụ trách ngân sách tại Thượng viện gần đây đề xuất cắt gần 1,84 tỷ USD kinh phí giai đoạn đầu, do lo ngại về chi phí, mức độ hoàn thiện công nghệ và năng lực đóng tàu.

Việc triển khai chương trình sẽ phụ thuộc vào ngân sách Quốc hội, năng lực các nhà máy đóng tàu và tiến độ phát triển công nghệ.

Dù vậy, kế hoạch đặt tên lớp thiết giáp hạm theo ông Trump và chiếc đầu tiên là USS Defiant đã tạo dấu ấn đáng kể trong lịch sử hải quân Mỹ, ngay cả khi tàu sân bay CVN-81 vẫn giữ tên Doris Miller.