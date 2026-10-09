Mỹ vinh danh các 'ông lớn' công nghệ

Tỉ phú Elon Musk và ông Michael Dell - CEO của Dell lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao Huân chương khoa học quốc gia cho các lãnh đạo công nghệ của Mỹ, gồm có CEO SpaceX Elon Musk, đồng sáng lập Google Sergey Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và Lisa Su, CEO của công ty bán dẫn Advanced Micro Devices.

Tổng thống Trump đã gọi các tỷ phú là những "báu vật quốc gia", đồng thời khẳng định đây là một ngày vô cùng lớn lao trong thế giới khoa học và công nghệ từ trước đến nay.

Các giải thưởng này cũng là một phần của hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm "kỷ nguyên vàng" mới của khoa học trong nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, mà ông gọi là siêu trí tuệ.

Ông Trump cũng đặt kỳ vọng vào công nghệ này để thực hiện chương trình nghị sự kinh tế, đồng thời thúc đẩy nước Mỹ dẫn đầu sự phát triển.

Những người từng chiến thắng giải Huân chương khoa học quốc gia trước đây, được thành lập từ năm 1959, chủ yếu là các học giả và nhà khoa học nghiên cứu thay vì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Nhà Trắng đã ca ngợi những đóng góp của các cá nhân được vinh danh vào ngày 8.10.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Liz Huston cho biết những người nhận giải thưởng này đang góp phần đảm bảo nước Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.