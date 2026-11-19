Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (ngoài cùng bên phải) trò chuyện cùng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ở thủ đô Caracas ngày 18/11. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Hegseth cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chào và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Venezuela, không chỉ trong lĩnh vực quân sự, đấu tranh chống các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm, mà còn về kinh tế.

Phát biểu sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng, ông Hegseth nêu rõ: “Chúng tôi cảm ơn các bạn vì cơ hội ký kết thỏa thuận đối tác quốc phòng tăng cường ngày hôm nay và mong muốn hai bên hợp tác cùng nhau nhiều hơn nữa... Chúng tôi coi đây là sự tái thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng và cơ hội hợp tác giữa hai lực lượng quân sự tuyệt vời của chúng ta”.

Thỏa thuận hướng tới tăng cường phối hợp quân sự nhằm bảo vệ Venezuela trước các mối đe dọa từ bên ngoài, các đối tượng buôn bán ma túy và các nhóm tội phạm. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện để hai nước phối hợp chống buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh tế.

Thỏa thuận đánh dấu việc nối lại hợp tác quân sự giữa hai nước, vốn bị đình chỉ từ năm 2005 dưới thời Tổng thống Venezuela khi đó là Hugo Chavez.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tiềm năng tài nguyên thiên nhiên của Venezuela và cho biết, Washington mong muốn khai thác tiềm năng kinh tế của nước này thông qua hợp tác.

Về phần mình, bà Rodriguez cho biết, thỏa thuận này hợp tác quốc phòng mới nhằm mục đích tăng cường hoạt động huấn luyện, trang thiết bị tác chiến và khả năng tiếp cận các công nghệ mới cho lực lượng vũ trang Venezuela.

Ông Hegseth là quan chức cấp cao nhất từ Washington đến thăm Venezuela kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1 và đưa ông sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan buôn bán ma túy.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chuyến công du rộng hơn của ông Hegseth tại khu vực. Theo báo La Prensa của Honduras, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến tới nước này ngày 19/11 để gặp Tổng thống Nasry Asfura và các quan chức an ninh cấp cao.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Jorge Eduardo Mora cho biết, ông Hegseth cũng dự kiến thăm Colombia để thảo luận về hợp tác an ninh và bàn giao một máy bay vận tải C-130 Hercules cho lực lượng vũ trang nước này.