Mỹ vẫn mất dấu hơn một triệu linh kiện của tiêm kích F-35

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết Lầu Năm Góc không duy trì được hệ thống hồ sơ đầy đủ để theo dõi kho phụ tùng dự phòng toàn cầu của tiêm kích tàng hình F-35.

Kho linh kiện này có tổng giá trị 31 tỷ USD, nhưng dữ liệu quản lý thường "không chính xác, không đầy đủ và không phản ánh thay đổi theo thời gian thực".

Theo GAO, Văn phòng quản lý chương trình F-35 (JPO) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xây dựng quy trình giám sát hiệu quả các báo cáo về linh kiện thất lạc. Nhân viên phụ trách vật tư cũng chưa được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ.

GAO cảnh báo nếu không có cơ chế giám sát, JPO sẽ khó xác định quy mô tổn thất linh kiện, đồng thời suy giảm khả năng ngăn chặn gian lận, lãng phí và trộm cắp.

Đây không phải vấn đề mới. Báo cáo của GAO hồi tháng 5/2023 cho thấy hơn 1 triệu linh kiện thay thế dành cho F-35, trị giá 85 triệu USD, đã thất lạc trong 5 năm trước đó. Đến tháng 3/2026, số linh kiện này vẫn chưa được tìm thấy.

Chương trình F-35 được thiết kế để không quân, hải quân, thủy quân lục chiến Mỹ và các quốc gia tham gia cùng sử dụng một kho phụ tùng chung.

Kho này bao gồm nhiều loại linh kiện, từ động cơ, lốp máy bay, thiết bị hỗ trợ đến bu lông và ốc vít.

Các quan chức JPO thừa nhận với kiểm toán viên rằng giá trị 31 tỷ USD của kho phụ tùng toàn cầu có thể thấp hơn thực tế, do một số linh kiện chưa được thống kê hoặc đã thất lạc.

GAO đề nghị Lầu Năm Góc thiết lập quy trình theo dõi linh kiện bị mất, ban hành hướng dẫn và đào tạo nhân viên quản lý vật tư.

Cơ quan này cũng yêu cầu làm rõ số lượng nhân sự cần thiết, địa điểm bố trí và thời gian thực hiện nhiệm vụ. JPO cho biết nhất trí với các khuyến nghị.

Vấn đề càng thu hút chú ý sau thông tin hồi tháng 9 về một lô linh kiện nhạy cảm của F-35 bị chuyển hướng đến Hong Kong trong quá trình vận chuyển từ Australia về Mỹ để sửa chữa.

Trung Quốc được cho là đã thu được kính buồng lái và một cửa khoang vũ khí.

Kính buồng lái F-35 được chế tạo từ nhựa acrylic, phủ một lớp vật liệu hấp thụ sóng radar mỏng và trong suốt.

Đây là bộ phận quan trọng góp phần tạo nên khả năng tàng hình của máy bay.

Nếu rơi vào tay đối thủ, linh kiện này có thể bị nghiên cứu nhằm xác định đặc tính tàng hình, tìm kiếm điểm yếu hoặc khai thác công nghệ thông qua kỹ thuật đảo ngược.