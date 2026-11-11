Mỹ và Trung tiếp tục hoãn các biện pháp thuế quan

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Inside Trade, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thiết bị liên quan đến giữa tháng 1-2027. Trong khi đó, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) gia hạn miễn thuế bổ sung theo Mục 301 đối với 178 sản phẩm Trung Quốc, đồng thời dự thảo thông báo tiếp tục tạm dừng thu phí cảng đối với tàu Trung Quốc đến cùng thời điểm.

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về việc thực hiện các cam kết. Một quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh chỉ thực hiện cam kết mua nông sản Mỹ nếu mỗi bên giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD. Phía Mỹ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thực hiện các cam kết về mua nông sản, đất hiếm và khoáng sản quan trọng.

Ngày 7-11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã trao đổi trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, thúc giục Bắc Kinh có những bước đi cụ thể nhằm thực hiện các cam kết. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế vẫn đối mặt nguy cơ phát sinh các biện pháp thuế quan mới từ những cuộc điều tra thương mại của Mỹ.

Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào tuần tới. Cuộc gặp được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tháo gỡ bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.