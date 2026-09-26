Mỹ và Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc về sự cố AI

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viện trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 25-9. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 25-9, trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có AI.

Việc thiết lập kênh liên lạc về các sự cố AI được xem là một trong những kết quả cụ thể của cuộc gặp.

Tuy nhiên, vấn đề AI thực tế đã được hai nước đưa ra trước đó, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Theo đó, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về AI và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Nhà Trắng còn cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhất trí tiếp tục đối thoại tại các hội nghị quốc tế trong những tháng tới. Hai nhà lãnh đạo xác nhận sẽ gặp lại nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11 và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami (Mỹ) vào tháng 12.