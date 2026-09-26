Mỹ và Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc về sự cố AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 25/9, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có AI. Việc thiết lập kênh liên lạc về các sự cố AI được xem là một trong những kết quả cụ thể của cuộc gặp, trong bối cảnh hai nước đang đối mặt với những thách thức mới liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này. Tổng thống Trump trước đây nhiều lần bác bỏ những lo ngại rằng AI có thể gây ra mối đe dọa đối với nhân loại. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh AI cần được phát triển dưới sự kiểm soát của con người.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhất trí tiếp tục đối thoại tại các hội nghị quốc tế trong những tháng tới. Hai nhà lãnh đạo xác nhận sẽ gặp lại nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Shenzhen), Trung Quốc, vào tháng 11 tới và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami (Mỹ) vào tháng 12.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ tìm cách duy trì đối thoại về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Việc duy trì các cuộc gặp cấp cao và thiết lập thêm các kênh trao đổi chuyên biệt được hai bên xem là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.