Mỹ và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng về 'sự cố AI'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo đài RT, Bắc Kinh và Washington đạt được thỏa thuận trên khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 cho biết hai bên sẽ thiết lập một kênh liên lạc song phương về “các sự cố AI”, đồng thời khởi động Đối thoại AI Trung - Mỹ chính thức nhằm trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Nhà Trắng cũng mô tả thỏa thuận với các từ ngữ tương tự, gọi đây là kênh liên lạc dành cho các sự cố liên quan đến công nghệ mà chính quyền của Tổng thống Trump gọi là “siêu trí tuệ” (SI). Tuy nhiên, cả hai chính phủ chưa giải thích cụ thể thế nào được coi là một sự cố AI, kênh liên lạc sẽ vận hành ra sao hay cơ quan nào sẽ sử dụng kênh này.

Cơ chế trên đã được hai bên thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổn thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất thiết lập hệ thống thông báo sự cố AI trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York cuối tuần trước, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về các cuộc tấn công mạng, việc lạm dụng AI cho mục đích sinh học, sự cố của các hệ thống tự động và các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.

Dù nhất trí thiết lập kênh an toàn, ông Trump hôm 26/9 tuyên bố Mỹ sẽ không chia sẻ những tiến bộ về AI với Trung Quốc. Khi được hỏi về khả năng tăng cường hợp tác Mỹ - Trung trong phát triển AI, ông Trump cũng tỏ thái độ không mặn mà. “Tôi không muốn hội nhập vì chúng ta đang dẫn trước rất xa. Khi đang dẫn đầu, người ta không sẵn sàng chia sẻ với nhau", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Ông Trump cho biết AI chiếm tương đối ít thời gian trong các cuộc thảo luận giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc. “Chúng tôi không dành quá nhiều thời gian để nói về vấn đề này”, lãnh đạo Nhà Trắg tiết lộ, đồng thời nhấn mạnh phần lớn cuộc thảo luận tập trung vào quyết định của ông thay thế thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” bằng “siêu trí tuệ”.