Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở kênh liên lạc về 'siêu trí tuệ' AI

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Mỹ và Trung Quốc nhất trí lập cơ chế trao đổi cấp cao về “siêu trí tuệ”, trong lúc hai nước cạnh tranh quyết liệt về AI tiên tiến. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận được đưa ra trong thông tin chính thức của Nhà Trắng ngày 25/9 sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập.

Theo đó, Mỹ và Trung Quốc sẽ thiết lập Đối thoại Mỹ - Trung về Siêu trí tuệ (Super Intelligence - SI), tập trung thảo luận những lợi ích cũng như rủi ro từ các hệ thống AI tiên tiến, theo SCMP.

Đáng chú ý, Nhà Trắng cho biết hai bên thống nhất sử dụng thuật ngữ “Super Intelligence” thay vì “AI” để gọi khuôn khổ đối thoại này.

Hai nước cũng sẽ tổ chức vòng trao đổi cấp cao tiếp theo về những lợi ích và rủi ro của công nghệ AI tiên tiến trước tháng 11.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Tập nhấn mạnh AI cần được phát triển dưới sự kiểm soát của con người.

“Chúng ta vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người”, ông Tập nói.

Bên cạnh khuôn khổ đối thoại về siêu trí tuệ, Mỹ và Trung Quốc cũng đang hướng tới một cơ chế liên lạc cụ thể để xử lý sự cố liên quan an toàn AI. Đây được xem là một phần bổ sung mang tính ứng phó khủng hoảng cho các cuộc thảo luận rộng hơn giữa hai nước về an toàn công nghệ, Money Control cho hay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hồi đầu tuần rằng quan chức hai nước sẽ thảo luận các quy trình liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố an toàn AI tại vòng gặp tiếp theo ở Thâm Quyến.

Trong các cuộc đàm phán chuẩn bị giữa ông Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, phía Mỹ cũng từng đề xuất xây dựng cơ chế thông báo về an toàn AI. Đề xuất này bao gồm việc chia sẻ thông tin về những sự cố AI nghiêm trọng và tăng cường minh bạch giữa hai nước.

Thỏa thuận mới được công bố trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vừa cạnh tranh quyết liệt về năng lực AI tiên tiến, vừa tìm cách xây dựng những kênh liên lạc nhằm kiểm soát rủi ro có thể xuất hiện khi các hệ thống AI ngày càng mạnh.