Thông cáo của bộ trên nêu rõ, dựa trên sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề bao gồm quy định sản phẩm nông nghiệp, tiếp cận thị trường và thương mại nông nghiệp. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc thông qua nhóm công tác và nỗ lực giải quyết những mối quan ngại của nhau trong lĩnh vực nông nghiệp để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ "duy trì sự phát triển ổn định" của quan hệ thương mại, sau khi có tin cho biết Washington đang lên kế hoạch công bố những mức thuế mới đối với Trung Quốc và các nước khác.

Theo các phương tiện truyền thông, các mức thuế mới của Washington sẽ ảnh hưởng đến các đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh, “cuộc chiến thuế quan không có lợi cho bất kỳ ai. Hai bên nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi".

Ông Quách Gia Côn kêu gọi Trung Quốc và Mỹ "hợp tác để thực hiện hiệu quả sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" mong manh trong cuộc chiến thương mại vào tháng 10/2025, nhưng thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 1/2026.