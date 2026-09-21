Mỹ và Trung Quốc đạt tiến triển trong đàm phán thương mại và AI

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 8 giờ tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Bessent đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc về thương mại và AI là “rất thành công”.

Ông đồng thời cho biết hai bên thảo luận việc tăng cường trao đổi thông tin về các mối đe dọa từ AI. Cụ thể, Washington đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo giữa hai nước về các sự cố AI liên quan tới an ninh quốc gia. Theo ông Bessent, hai bên nhất trí thiết lập “Đối thoại AI Mỹ-Trung” và sẽ tiếp tục gặp nhau.

Ngoài ra, ông Bessent và ông Hà Lập Phong cũng có cuộc gặp riêng tại trụ sở JPMorgan Chase ở New York.

Các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ mở đường để hai nước đạt thỏa thuận về thương mại, AI và các vấn đề khác trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 24/9 tại Washington.

R.G