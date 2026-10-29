Mỹ và Nhật Bản nhất trí xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa chung

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề hội nghị thường niên của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN cùng các đối tác châu Á và phương Tây, diễn ra tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết dự án mang tên “Chiến dịch Supercharge” sẽ tập trung vào việc lắp ráp hoàn chỉnh và kiểm tra tên lửa AMRAAM, loại vũ khí có vai trò quan trọng đối với máy bay F-35 mà cả Mỹ và Nhật Bản đang sử dụng.

Đây được xem là bước tiến trong nỗ lực tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời đa dạng hóa cơ sở sản xuất và củng cố nguồn dự trữ tên lửa cho Mỹ cùng các đồng minh. Địa điểm xây dựng cơ sở chưa được công bố. Thỏa thuận được hoàn tất sau hơn hai năm đàm phán, trong bối cảnh Nhật Bản duy trì các quy định nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu vũ khí sát thương và hợp tác sản xuất một số loại vũ khí với các nước khác.

Thỏa thuận sản xuất tên lửa chung được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực quốc phòng của hai đồng minh, trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với những thách thức an ninh.

Trong cuộc gặp trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi cùng chia sẻ quan ngại trước tình hình khu vực ngày càng phức tạp, đồng thời nhất trí tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật.